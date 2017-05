Neuer Inhaber für "Buch & Papier" in Himmelpforten

Lothar Kraatz übernimmt Traditionsgeschäft von Lisa Peschel

Nach 40 Jahren sagt Buchhändlerin Lisa Peschel, Inhaberin von "Buch & Papier" in Himmelpforten, Hauptstraße 28 (Tel. 041 44 - 49 99,), jetzt "Tschüss". Mit 74 Jahren geht die Unternehmerin in den wohlverdienten Ruhestand. Ihr beliebtes Fachgeschäft bleibt jedoch erhalten: Neuer Inhaber ist ab 1. Juni Lothar Kraatz (52) aus Stade. Gemeinsam mit seiner Frau Heike (48) wird er "Buch & Papier" unter gleichem Namen weiter betreiben. Auch das Team mit Lena Wegner, Karola Tiedemann und Anja von Rönn bleibt den Kunden erhalten.Lothar und Heike Kraatz haben beide mehr als 30 Jahre im Einzelhandel, Fachrichtung Schreibwaren, gearbeitet. Beide freuen sich sehr auf ihren eigenen Laden. "Dieses Fachgeschäft im Herzen von Himmelpforten strahlt eine ganz besondere Atmosphäre aus", sagt Lothar Kraatz. "Allein das historische Fachwerkgebäude ist etwas ganz Besonderes."Das Sortiment an Büchern und Zeitschriften, Schulbedarf, Lotto sowie Annahmestelle für Hermes bleibt erhalten. Allerdings vergrößert Ehepaar Kraatz die Verkaufsfläche um rund 25 Quadratmeter. "Wir wollen die Regale teilweise etwas umstellen und dadurch mehr Licht schaffen", sagt der neue Inhaber. Zudem verweist er auf den bewährten Buch-Onlineshop, den Lisa Peschel schon vor vielen Jahren eingerichtet hat. "Unter dem Motto ,Lass den Klick in Deiner Stadt' können Sie bei uns Ihre Bücher ganz bequem online bestellen und einen Tag später bei uns abholen", sagt Lothar Kraatz.Lisa Peschel freut sich, im Ehepaar Kraatz Nachfolger für ihr Fachgeschäft gefunden zu haben. Ihre neu gewonnene Freizeit will sie unter anderem im Grünen verbringen. "Ich liebe es, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein - das kann ich jetzt auch mal ganz spontan machen", sagt sie.• Stammkunden haben am Mittwoch und Donnerstag, 31. Mai und 1. Juni, die Gelegenheit, sich von Lisa Peschel persönlich zu verabschieden und Heike und Lothar Kraatz kennenzulernen.