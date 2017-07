Jüngster König der Vereinsgeschichte: Hendrik Lühmann (26) ist neuer Schützenkönig in Nenndorf

Er ist der jüngste König in der Geschichte des Nenndorfer Schützenvereins: Hendrik Lühmann. Der 26-jährige setzte sich gegen zwei Konkurrenten durch und holte den Vogel runter. „Wenn man die richtige Crew und den richtigen Verein hinter sich hat, spielt das Alter keine Rolle“, sagt Hendrik Lühmann. Bis dato galt sein Vater Bernd als jüngster König (28 Jahre).SchützensplitterVor rund 15 Jahren ist Hendrik Lühmann in den Fanfarenzug eingetreten und hat gefallen am Schützenwesen gefunden. Der gebürtige Nenndorfer lebt und arbeitet als Versicherungskaufmann in Hamburg, ist seiner Heimat aber noch verbunden: neben dem Schützenverein steht Hendrik Lühmann noch beim TuS Nenndorf auf dem Platz.„Fußball und der Schützenverein sind mein Leben“, erklärt der Außenverteidiger.Die Königswürde kam überraschend für den HSV-Fan. „Samstag habe ich schon ziemlich früh den silbernen Flügel geschossen, da war ich erst mal geschockt“, berichtet Lühmann. Aber ab da habe er gewusst: „Jetzt kann ich das machen.“Zu seinen Adjutanten wählt er Jan-Christoph Lühmann, Christian Schmanns, Marek Szibalski und Marco Matthies. „Ich freue mich schon darauf, mit dem Verein und den Leuten das Königsjahr zu feiern“, sagt Hendrik Lühmann.Weiterhin ist Linus Kutterborn (14) Kinderkönig, Kinderkönigin ist Maya Maßmann (14).