Anerkennung für Richard "The Cleaner"

Richard aus Meckelfeld ist ein echtes Vorbild: Für seinen Einsatz gegen die Vermüllung seines Heimatortes bekam der Zwölfjährige jetzt ein Präsent vom Ortsrat Meckelfeld überreicht. Aus den Händen des 2. stv. Bürgermeisters Dennis Hamann nahm Richard, der sich auf seinen Streifzügen "The Cleaner" ("Der Saubermacher") nennt, jetzt eine Schatztruhe gefüllt mit mehreren Gutscheinen u.a. für das Miniaturwunderland in Hamburg, das Freilichtmuseum am Kiekeberg und den Wildpark Schwarze Berge, entgegen. Die Gutscheine gelten natürlich auch für seine Familie.Das WOCHENBLATT berichtete im Herbst 2016 über Richard. In seiner Freizeit ist der Schüler teilweise mehrfach in der Woche in Meckelfeld unterwegs und sammelt alles auf, was in den Müllcontainer und nicht auf den Gehweg oder in die Natur gehört. Flaschen, Taschentücher, Kaugummipapier, Zigarettenschachteln, kaputte Plastikbecher - Richard muss nie lange suchen, bis er den nächsten Abfall findet. Für den Ortsrat stand fest: Dieses tolle Engagement ist nicht nur bemerkenswert, sondern muss belohnt werden. Die Freude bei Richard war riesig.