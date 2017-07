Holger Kahl zum dritten Mal Schützenkönig "Der Wiederhohlungstäter" regiert Over

Er "regiert" erneut die Schützen in Over: Holger Kahl ist in dem beschaulichen Ort in Seevetal am vergangenen Sonntag zum dritten Mal zum Schützenkönig proklamiert worden. "Ich freue mich auf alles was kommt und habe ja bereits ausreichend Erfahrung", lacht der 63-jährige, der nicht nur den Rumpf sondern auch beide Flügel und den Schwanz des Vogels abschoss. Auf den Punkt waren nicht nur die Schüsse des Rentners sondern ist auch sein Beiname "Der Wiederhohlungstäter". Kahl ist seit 38 Jahren im Verein, verheiratet und hat zwei Kinder. Dem ehemals bei der Aurubis in Hamburg beschäftigen Bullenhausenser, stehen im kommenden Jahr seine Tochter Nadine Kahl sowie Sascha Müller, Peter Jobmann und Bernd Gruchnot als Adjutanten bei.Bei den Damen "räumte" Ilka Madrosch den Vogel ab. Sie wünschte sich ihre Schützenkolleginnen Anja Müller, Helga Andrae und Brigitte Brinkmeyer als Adjutantinnen zur Seite.Neuer Jugendkönig ist Marcel Schäfer, Kinderkönig Joel Kröger.Weitere Orden gingen an Silke Pape (50 Meter), Tanja Wendt (11er Schießen und Beste Dame), Dennis Lühmann (Bestmann), Heinz-Günter Noack (Bestmann Senior) und Sikle Pape (Beste Dame Alt).