Jugendabteilung des SV Ramelsloh unter neuer Führung

Die Jugendabteilung des SV Ramelsloh steht unter neuer Führung. Sven Beecken, Inga Jobmann und Vivien Eddebüttel sind die neuen Jugendwarte. Sie selbst gehören schon seit Jahren zur Jugendabteilung - Grund genug nun die Leitung zu übernehmen. Um den sportlichen Aspekt der Jugendabteilung noch deutlicher hervorzuheben haben die Mitglieder kürzlich neue Trikots bekommen, die nun das Aushängeschild für die jungen Schützen sein sollen. Für die Zukunft planen die Jugendwarte u.a. gemeinsame Ausfahrten für die Jugendlichen.Beim SV Ramelsloh dürfen Jugendliche ab zehn Jahren mit der Laseranlage schießen und können an den Übungsabenden teilnehmen. Bei den wöchentlichen Trainingseinheiten steht der Spaß an erster Stelle. Neben dem Schießen auf der Laseranlage wird u.a. die Treffsicherheit beim Entenschießen mit der Armbrust geschult.• Wer die Jugendabteilung einmal kennenlernen und in den Schießsport hineinschnuppern möchte, meldet sich per E-Mail bei Präsident Christian Schröder, praesident@sv-ramelsloh.de.