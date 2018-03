Rückblick auf das Jubiläumsjahr

Einen Rückblick auf das vergangene Jahr, in dem der Chor seinen 140. Geburtstag feierte, warf jetzt der Gesangverein "Freundschaft" aus Meckelfeld. Dabei zog der Vorsitzende Peter Beck ein positives Fazit. Höhepunkt in 2017 war das große Jubiläumskonzert im Dörphus Hörsten, bei dem der Chor unter der Leitung von Ulrike Lachmann gemeinsam mit seinen Gästen, der "Rubin Combo" und dem inklusiven Tanztheater "Locavida", ein unterhaltsames und mitreißendes Programm bot. Weitere erfolgreiche Auftritte und ein gemeinsames Chorwochenende in Bad Bevensen bildeten weitere Höhepunkte. "Ich danke der sehr guten Chorleitung und den Sängerinnen und Sängern für das Engagement und der tollen Gemeinschaft untereinander", so Peter Beck.Besonders erfreulich: Im vergangenen Jahr wurden fünf neue aktive Mitglieder begrüßt. Mit 44 Aktiven und 21 fördernden Mitgliedern ist der Verein gut aufgestellt.Für 2018 sind eine offene Chorprobe am 26. März (ab 19 Uhr in der Gemeindebücherei in Meckelfeld), Auftritte u.a. in Buchholz und Finkenwerder, eine einwöchige Reise nach Südschweden, ein Tagesausflug, zwei ganztägige Chorsamstage sowie das Weihnachtskonzert in der Meckelfelder Kirche geplant.Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Peter Beck, Kassiererin Barbara Weiland, Schriftführer Eckhard Gudelius sowie Renate Buch als Pressewartin und Elke Faatz als Notenwartin einstimmig im Amt bestätigt. Zum neuen Festausschussmitglied wurde Frieda Boekhoff gewählt, Werner Franz ist neuer Revisor.Geehrt wurden Karlfried Beyer (70 Jahre aktive und passive Mitgliedschaft), Rita Basner (35 Jahre aktives Singen), Ursel Jakob (30 Jahre), Fred Basner, Elke Faatz, Hilde Kiens, Reinhold Petersen und Doris Seitz (alle 20 Jahre) sowie Helga Halisch (zehn Jahre).Der Chor freut sich jederzeit über weitere Mitglieder. Geprobt wird immer montags von 19 bis 21 Uhr in der Bücherei in Meckelfeld. Infos gibt es unter Tel. 040 - 76429552 sowie auf www.freundschaftschor.de.