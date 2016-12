Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt Meckelfeld: Nikolaus kam hoch zu Roß

Mit einer "tierischen" Überraschung kam am vergangenen Wochenende der "Weihnachtsmann" nach Seevetal. Nämlich hoch zu Roß, auf dem Rücken eines Ponys, zeigte sich der "bärtige Mann" den zahlreichen Besuchern des Weihnachts- und Kunsthandwerkermarktes rund um die evangelisch-lutherische Kirche in Meckelfeld.Organisiert wurde der Markt von der Kirchengemeinde und dem örtlichen Mittelstands- und Gewerbeverein. Zahlreiche Buden mit hochwertigen, handgemachten Waren, warteten dabei auch in diesem Jahr auf dem Kirchenvorplatz und im Inneren des Gemeindehauses auf die Besucher.Frischer Glühwein, leckerer Kuchen und andere kulinarischen Leckerbissen, luden zum besinnlichen Verweilen vor der festlich beleuchteten Kirche oder auf dem liebevoll geschmückten Marktplatz ein. Der große Laternenumzug am Samstag, der Adventsgottesdienst und die beliebte Tannenbaumversteigerung am Sonntag sowie ein ausgefeiltes Musikprogrammm, u.a. mit Auftritten von Julian Rasmussen und seiner Band, rundeten die Veranstaltung ab.