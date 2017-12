Weihnachtsbäume erstrahlen in Seevetal

Weihnachten naht und Seevetal schmückt sich für die Adventszeit. In Hittfeld vor dem Rathaus und in Maschen vor dem Dorfhaus stehen seit einigen Tagen zwei große, festlich geschmückte Weihnachtsbäume. Die Tanne vor dem Rathaus wurde gemeinsam von den ersten drei Klassen der Grundschule Hittfeld, einer Gruppe der DRK-Kita Reetwiesen und Bewohnern des "Haus Huckfeld", einer Einrichtung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, geschmückt. Die Tanne selbst ist eine Spende von Rainer Gaertner. In Maschen machten sich gleich 50 Kinder aus den örtlichen Kitas und zwei Tagespflegestellen ans Werk, um den Baum mit selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck zu dekorieren. Für die Beleuchtung sorgt der Handels- und Gewerbeverein Maschen.