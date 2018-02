„mein wohnstudio“ unterstützt Sportvereine in Hittfeld und Ramelsloh

Beim Einkauf sparen und gleichzeitig etwas Gutes tun, das ist ab sofort möglich bei den Einrichtungsspezialisten von „mein Wohnstudio“ (Helmsweg 6) in Hittfeld. Die Inhaber Stephan Jochens und Andreas Rehm unterstützen die Jugendarbeit des MTV Ramelsloh und des TSV Eintracht Hittfeld jetzt mit einer besonderen Aktion: An öffentlichen Orten wie Banken, Sparkassen und Supermärkten liegen ab sofort Gutscheine für „mein wohnstudio“ aus, weiterhin stehen Gutscheine auf den Homepages der Vereine zum Download bereit. Bei Vorlage des Gutscheins erhalten die Kunden 10 Prozent Rabatt auf ihren Einkauf. Den gewährten Rabatt spendet das Einrichtungsgeschäft an die Jugendabteilung des jeweiligen Vereins. „Unsere Kunden entscheiden dabei, an welche Sparte die Spende gehen soll“, erklärt der Geschäftsführende Gesellschafter Stephan Jochens. „Wir möchten mit dieser Aktion etwas an die Region zurückgeben und die Jugendarbeit fördern“, sagt Jochens, der in seiner Jugend selbst in beiden Vereinen sportlich aktiv war. Die Gutschein-Aktion läuft das gesamte Jahr.www.mein-wohnstudio.de