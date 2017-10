Schnäppchenjagd bei Billy Billig und Wohnwerk

Geöffnet ist am Sonntag von 12 bis 17 Uhr / Tombola und große „X-Mas“-Abteilung

Schnäppchenjäger sollten sich diesen Termin nicht entgehen lassen: Anlässlich des Herbstmarktes öffnen der Super-Sonderpostenmarkt „Billy Billig“ und das „Wohnwerk factory Outlet“ in Maschen (Zum Sportplatz 8) am Sonntag, 29. Oktober, von 12 bis 17 Uhr ihre Türen.Das ist ein Super-Schnäppchen: 20 Prozent auf alles (ausgenommen Lebensmittel, Drogeriartikel und Tiernahrung) bietet Billy Billig am verkaufsoffenen Sonntag. Wer sein Glück versuchen möchte, nimmt an der Tombola teil: Ein Los kostet nur 1 Euro und mehr als 750 Preise warten auf die glücklichen Gewinner. Mitmachen lohnt sich, denn als Hauptgewinne winken Heizstrahler und Strandkörbe.Für den kleinen Hunger oder Durst ist vorgesorgt: Mit Grillwürstchen für 1 Euro und kostenlosen Softgetränken setzt das Schnäppchen-Paradies auch bei der Verköstigung auf Spitzenangebote.Wer sich modisch schon auf den Winter einstimmen möchte, findet bei Billy Billig eine breite Auswahl an warmen Mänteln, Jacken und modischen Accessoires. Weitere Bekleidung für Damen, Herren und Kinder rundet das Angebot ab.Auch bei Haushaltsgeräten lässt sich bei dem Super-Sonderpostenmarkt das eine oder andere Schnäppchen ergattern, und in der Lebensmittelabteilung finden sich viele Spezialitäten zum günstigen Preis.Zum 10-jährigen Bestehen bietet das „Wohnwerk“ Inspirationen zur Einrichtung für drinnen und draußen. Vielfältige Deko-Angebote laden zum Stöbern ein. Jetzt neu: Der riesige Weihnachtsdeko-Markt. Auf zwei Etagen finden Besucher tolle Dekorationsideen und aktuelle Trends rund ums Weihnachtsfest. Und das zu Knüller-Preisen: 20 Prozent auf alles, auch auf bereits reduzierte Artikel. Zudem gibt es Kaffee und Kuchen gratis.