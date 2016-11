"Methusalems" spenden zwei neue Bänke für Spaziergänger

Dank der Initiative des Horneburger Seniorenvereins "Methusalem" stehen nun zwei neue Bänke in der Nähe des neuen Seniorenhauses. Eine Sitzgelegenheit gibt es in der Apfelallee, die zweite Bank befindet sich am neuen Wanderweg, der vom Seniorenhaus zum Hafen führt. Um sich zu vergewissern, dass die neuen Bänke auch bequem sind, haben Mitglieder des Seniorenvereins um die Vorsitzende Astrid Rehberg (Foto, hinten, 2. v. li.) bereits Probe gesessen.Die Seniorenbeirats-Vorsitzende Sigrid Prigge (unten, 2. v. li.) übernahm die Vermittlung zwischen "Methusalem" und dem Flecken.Jetzt fehlen nur noch die Plaketten, auf denen zu lesen ist, dass die Bänke eine Spende der "Methusalems" sind.