Classic Day in Otter lockte Hunderte Oldtimer-Fans

Glänzender Chrom, blubbernde Motoren und rund 300 motorisierte Klassiker - von Pkw über Motorräder und Traktoren bis zu Lkw - der "Classic Day" in Otter lockte bei herrlichstem Wetter Hunderte Oldtimer-Fans auf den Schützenplatz in Otter. Veranstalter Peter Radtke und sein Team waren überaus zufrieden. "Wir bedanken uns auch bei den Nachbarn, dass wir den Zaun einreißen und so die Stellplattzfläche vergrößern durften", so Radtke.Ältestes Fahrzeug auf dem Platz war ein Primastella von 1932. Dieses Modell hatte Renault nur von 1931 bis 1933 gebaut.• Nun freut sich Peter Radtke auf das Tostedter Oldtimertreffen, das er am 16. und 17. September erstmals auf dem Schützenplatz ausrichtet.