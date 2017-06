CDU-Spitzenkandidat informierte sich über Neubaupläne des Tostedter DRK

Über die Neubaupläne des Tostedter DRK informierte sich jetzt Dr. Bernd Althusmann, Landesvorsitzender der CDU Niedersachsen und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2018, auf Einladung des CDU-Ortsverbandes Tostedt und Umgebung. Der DRK-Vorstand, Dieter Weis, Jan Bauer und Susanne Stemmann, führte Althusmann, den Landtagsabgeordneten Heiner Schönecke und eine Delegation der CDU Tostedt durch die DRK-Räume im Himmelsweg und stellten die Pläne für den Neubau in der Bahnhofstraße vor. „Ich selbst bin dem DRK als Mitglied sehr verbunden und sehr beeindruckt davon, was der Ortsverein hier auf die Beine stellt“, lobte Althusmann.Anschließend wurde die Gruppe von Kaufhausleiter Marcus Maizak durch das DRK-Kaufhaus Fundus geführt. Die Politiker waren von der Arbeit der rund 70 Ehrenamtlichen sehr beeindruckt. Dieter Weis lud Bernd Althusmann dann noch zum ersten Spatenstich und Richtfest des Neubaus ein.Weiter ging es zum Hotel „Zum Meierhof“. Dorthin hatte die CDU Tostedt alle Vereinsvorstände und ehrenamtlichen Gruppierungen der Samtgemeinde Tostedt zum Spargelessen eingeladen, um zum Thema Ehrenamt und zukünftige Aufgaben in Niedersachsen zu informieren.