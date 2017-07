Kleidung stammt nicht von Miriam Schulze

thl. Elbmarsch. Auch zwei Jahre nach ihrem Verschwinden bleibt das Schicksal von Sylvia Schulze und ihrer Tochter Miriam ungeklärt. Die im Dezember 2016 in der Nähe des Wohnhauses der Familie gefundenen Kleidungsstücke, die von Zeugen Miriam Schulze zugeordnet worden waren (das WOCHENBLATT berichtete), gehörten offenbar doch nicht der Vermissten. Nach Polizeiangaben konnten Spezialisten des Landeskriminalamtes "keine Spuren an der Bekleidung sichern, die auf die Vermissten hindeuten". Wie berichtet war die Familie im Juli 2015 spurlos verschwunden. Vater Marco wurde wenig später tot in der Elbe gefunden.