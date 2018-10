Vorzeitiges Saisonende für den "rasenden Friseur" aus Apensen

Getriebe kaputt: Rallycross-Fahrer Swen Grupe und Team gehen in die Winterpause

Der Rallycross-Weltmeisterschaft vor zwei Wochen auf dem Estering folgt jetzt der letzte Lauf der Deutschen Rallycross-Meisterschaft (DRX): An diesem Wochenende (26. und 27. Oktober) geben die Fahrer in Oschersleben im Landkreis Börde (Sachsen-Anhalt) noch einmal richtig Gas. Eigentlich wäre auch Rallycross-Fahrer Swen Grupe aus Apensen mit seinem neunköpfigen Team am Start: Alle sind fit - nur das Auto ist kaputt.Allein auf dem Estering hat der "rasende Friseur", wie Swen Grupe aufgrund seines Berufs genannt wird, gut 50 Mal seine Runden gedreht. "Das erste Mal, als ich sieben Jahre alt war: Da bin ich in der Pause als 'Showact' mit meinem Gocard rübergesaust", erinnert sich der Rennfahrer, der seit 43 Jahren viel Zeit, Arbeit und Geld in den Motorsport steckt.#+Teamkollege Carsten Meyer gibt Zahlen preis: Ein Rennwochenende schlägt mit ca. 1.000 Euro zu Buche. Das Instandhalten des Wagens, eines Golf II, Baujahr 91 mit 239 PS, kostet rund 15.000 Euro jährlich. "Ohne Sponsoren ist das nicht zu finanzieren."Besonders strapaziert wird das Budget, wenn Swen Grupe, wie im vergangenen Jahr auf dem Estering geschehen, einen großen Unfall hat. Rennkollege und Kumpel An-#+dreas Huschenbett hatte ihn auf der Strecke versehentlich touchiert, woraufhin Grupe zu weit nach außen kam und sich spektakulär mehrfach überschlug. Bis auf ein paar Prellungen sei er zwar heil aus seinem Auto ausgestiegen, doch der erst acht Wochen alte Golf war kaputt.Ein normaler Rennunfall, meint der "rasende Friseur", der sich in seiner Rennkarriere nach eigenen Schätzungen bereits 60 Mal überschlagen hat. "Als Swen aus dem Auto stieg, hat er aber als Erstes gesagt: 'Ich fahr nicht mehr'", erzählt Carsten Meyer. Mit dieser Überzeugung sei Grupe anschließend in den Urlaub gefahren - und sein Team aktiv geworden: In nur zwei Wochen gelang es der engagierten Crew, 6.000 Euro und ein neues Fahrzeug zu beschaffen."Das war eine tolle Überraschung: Swen wusste von nichts und als er den neuen Wagen entdeckte, hatte er Tränen in den Augen", verrät seine Lebensgefährtin Michaela Sternberger. So bleibt Swen Grupe dem Rallycross-Sport erhalten, fährt weiterhin sechs bis acht Rennen pro Jahr. Nachdem der Apenser Ende September beim Auslandslauf der DRX im holländischen Valkenswaard den zweiten und Anfang Oktober in Schlüchtern (Hessen) trotz eines Getriebeschadens einen beachtlichen siebten Platz erlangte, steht er aktuell auf dem elften Platz der besten deutschen Fahrer in allen Klassen."Den Getriebeschaden müssen wir erst mal beheben, darum fällt das letzte Rennen für uns aus", bedauert Swen Grupe. Bis zum kommenden April wird pausiert. Danach wollen der Motorsportler und sein Team im Rallycross wieder kräftig mitmischen und auch auf dem Estering 2019 dabei sein.Übrigens: Wer "Grupe Motorsport" unterstützen möchte, findet weitere Infos und Ansprechpartner auf der Homepage unter www.grupe-motorsport.de.