Freiwillige Feuerwehr Holm: Planungen für neues Feuerwehrhaus stehen an

Ortsbrandmeister Nils Pralow zieht Bilanz und blickt voraus



Die Freiwillige Feuerwehr Holm hat im vergangenen Jahr 40 Brandeinsätze und 28 Hilfeleistungen absolviert. Diese Zahlen nannte Ortsbrandmeister Nils Pralow jüngst bei der Jahreshauptversammlung. Inklusive zahlreicher Übungsdienste und Weiterbildungen hätten die Kameraden der Wehr 3.251 Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleitet, so Pralow. In Holm sind 45 aktive Mitglieder dabei, hinzu kommen 13 Mitglieder der Jugendfeuerwehr und zehn Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung.Die hohe Anzahl an Brandeinsätzen waren vor allem auf diverse mutmaßliche Brandstiftungen in Wäldern rund um Holm-Seppensen zurückzuführen. Durch zügiges Vorgehen hab man das Ausbreiten der Brände verhindern können, so Pralow.Auch das laufende Jahr wird für die Freiwillige Feuerwehr Holm herausfordernd. Die Auslieferung des neuen Tanklöschfahrzeugs (TLF 4.000) steht bevor, die Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeugs für 2020 muss vorbereitet werden. Am wichtigsten sind die Planungen für den neuen Standort des Feuerwehrgerätehauses. Wie berichtet, soll dieses in Holm-Seppensen entstehen. Weil der Mühlentunnel-Neubau nicht wie geplant umgesetzt wird, müssen Feuerwehr und Verwaltung genau prüfen und entscheiden, wo der Neubau entsteht, um viele Bürger im Ernstfall schnell erreichen zu können.Für 25-jährige aktive Mitgliedschaft wurde Lars-Malte Rath mit dem Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes ausgezeichnet.Lars-Malte Rath und Oliver Weiß wurden zu Löschmeister befördert, Maik Kuschel und Tim Zunker zu Hauptfeuerwehrmännern, Patricia Ruff zur Oberfeuerwehrfrau, Luca Austelat und Niklas Zeitler zu Oberfeuerwehrmännern sowie Simon Peters und Jörg Prohl zu Feuerwehrmännern befördert.