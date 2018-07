Packstation im Einkaufszentrum

Neuer Service in der Buchholz Galerie: Besucher können Pakete empfangen und versenden

Neuer Service für die Kunden des Einkaufszentrums Buchholz Galerie in der Buchholzer Innenstadt (Breite Str. 16): Ab sofort steht ihnen eine Packstation zur Verfügung, die in Kooperation mit der DHL installiert wurde. Die Packstation befindet sich im Geschoss E1 direkt an den Fahrstühlen. Dort können die Kunden montags bis samstags von 6 bis 22 Uhr Pakete empfangen und versenden."Offline- und Online-Handel verschmelzen zunehmend", erklärt Centermanager Lorenz Körbelin. "Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Packstation dem Kunden beim Einkaufen am zentralen Punkt des Einzelhandels in Buchholz noch mehr Service bieten können."