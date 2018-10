Tolle Wohnideen: Mömax eröffnet bald!

Anfang November ist es soweit: Das Trendmöbelhaus "mömax" öffnet seine Türen am Standort Hamburg-Harburg (Buxtehuder Straße 62). Dort erwarten Besucher vielfältige Wohnideen, Einrichtungskonzepte, Dekorationsartikel, ein großes Hauslager und vieles mehr."mömax" bietet regelmäßig neue Wohntrends und Accessoires zum Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden. Das "mömax".Konzept lässt sich mit den Begriffen modern, trendig, abwechslungsreich und vielfältig beschreiben. Die Experten bieten inspirierende Wohnideen und Raumlösungen für jede Zimmergröße.Passende Accessoires runden das Wohnsortiment ab. Auch praktische Serviceleistrungen, wie zum Beispiel 3D-Planung und ausführliche Beratungsgespräche werden im jungen Trendmöbelhaus angeboten. Besonders die Küchenabteilung ist sehr umfangreich und groß gestaltet. Selbstverständlich bietet der Trendsetter auch Ausmess-, Liefer- und Montageservice an. Viele Kunden an bestehenden Standorten schätzen den "Mömax"-Service.