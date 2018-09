2:2 nach Buchholzer 2:0-Führung

Pure Enttäuschung bei der Elf des TSV Buchholz 08. Eine Halbzeit lang dominierte sie am Sonntagnachmittag im Oberliga-Heimspiel gegen den SV Rugenbergen nach Belieben und ging nach den Treffern von Ahmed Ali Abdurahman (26. Minute) und Dominik Fornfeist (30.) mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel zeigte sie große Schwächen und verspielte den möglichen Sieg. Am Ende endete die Partie 2:2-Unentschieden, und Buchholz 08 rutschte auf den 14. Tabellenplatz ab. Spielbericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.