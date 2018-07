Jana Sussmann läuft zur EM

Hindernis-Läuferin Jana Sussmann aus Winsen hat bei den Deutschen Meisterschaften in Nürnberg die Qualifikations-Norm für die Europameisterschaften (EM) in Berlin (7.-12. August) erfüllt. Die 27-jährige Top-Athletin (LT Haspa Marathon) sicherte sich über 3.000 Meter Hindernis in 9:47,57 Minuten als Drittplatzierte die Bronzemedaille und ließ ihre Rivalin Maya Rehberg aus Kiel hinter sich. Deutsche Meisterin wurde die 25-jährige Frankfurterin Gesa Felicitas Krause in Saisonbestleistung (9:34,58 Minuten).