Jugendturnier in Luhmühlen

REITEN: Sonntag geht es um den Sparkassen Cup für Nachwuchsreiter

Am Sonntag, 28. Oktober, findet zum Abschluss eines erfolgreichen Turnierjahres das Jugendturnier für Teilnehmer bis 21 Jahre in den Reithallen des Ausbildungszentrums in Luhmühlen (AZL) statt. Erwartet werden 140 Reiter mit 230 Pferden bei mehr als 300 Starts.Das Turnier beginnt am Sonntag bereits um 7.30 Uhr mit einer Dressurprüfung der Klasse E. Auch in Springprüfungen der Klassen E bis Zwei-Sterne-A werden um Siege und Platzierungen geritten. Für vielseitige Nachwuchsreiter gibt es kombinierte Prüfungen, in denen die Dressur- und Springergebnisse addiert gewertet werden. Für die Jüngsten steht ein Reiterwettbewerb auf dem Programm, in dem auch Schulpferde des AZL vorgestellt werden. "Reitschüler des AZL können hier zum ersten Mal ihr Können unter Beweis stellen", berichtet Pressewartin Alexa von Baath: "Die Sparkasse Harburg-Buxtehude möchte mit diesem Engagement besonders den Reitsport für Kinder und Jugendliche in unserer Region fördern. Neben der Sparkasse haben noch weitere Sponsoren Ehrenpreise für das Turnier gestiftet und sorgen somit dafür, dass viele Teilnehmer eine besondere Erinnerung mit nach Hause nehmen können."