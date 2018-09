Lennard Heidecke verbessert Bezirksrekord

LEICHTATHLETIK: Gute Beteiligung bei der Laufserie der LG Nordheide um den Sparkassen-Cup

Der dritte und damit letzte Wettkampftag der Laufserie der Leichtathathletik-Gemeinschaft (LG) Nordheide um den Sparkassen-Cup auf der Anlage an der Bürgerweide in Winsen begann mit einer besonders starken Leistung. Denn der 9-jährige Lennard Heidecke vom MTV Rottorf lief über 800 Meter der Altersklasse M9 neuen Bezirksrekord. Mit neuer Rekordzeit von 2:43,42 Minuten besserte er die sieben Jahren bestehende Bestmarke um sechs Sekunden.Die schnellsten 800-Meter-Läufer waren an diesem Abend: Amelie Kiehnbast (W15, 2:29,71 Minuten) von der LG Nordheide und Luis Albrecht (M14, 2:21,70 Min.) vom TSV Eintracht Hittfeld.Der Tagesschnellste auf der 1500-Meter-Strecke war der 16-jährige Jakob Wurmstädt von der LG Lüneburg. Nach exakt 4:23,08 Minuten kam er vor seinem Teamkollegen Jakob Beren Werner (4:23,79 Min.) und vor Christian Hespe (4:24,30 Min.) von der LG Nordheide ins Ziel. Einen viel deutlicheren Vorsprung erzielte Nicole Adler (SG TSV Kronshagen, Kieler TB), die die Schnellste in 4:45,10 Minuten war. Zweite wurde Alexandra Augustin vom Lüneburger SV, die 14 Sekunden später im Ziel war.Zum Abschluss der erfolgreichen Wettkampftage fand die große Siegerehrung statt. Denn wer nach drei Wettbewerben die schnellste Gesamtzeit seiner Altersklasse aufweisen konnte, wurde mit dem begehrten Laufserien-T-Shirt belohnt. Zudem gab es Sachpreise, die von der Sparkasse Harburg-Buxtehude bereitgestellt wurden.Die Gesamtsieger sind: W10: Anni Kanzler (MTV Tostedt), W12: Felina Glasa (LG Nordheide), W13: Alina Bier (LG Nordheide), W14: Jil Henze (LG Nordheide), W15: Amelie Kiehnbast (LG Nordheide), M8: Mattes Kanzler (MTV Tostedt), M9: Lennard Heidecke (MTV Rottorf), M10: Mika Liam Madsen (MTV Fliegenberg), M11: Finn Johann Bettermann (HSV Stöckte), M12: Paul Ring (LG Nordheide), M13: Julian Diener (LG Nordheide), M14: Luiz Wöhnke (LG Nordheide), WU18: Svea Timm (Lüneburger SV), MU18: Simon Schumann (MTV Rottorf), Frauen: Nicole Adler (SG TSV Kronshagen/Kieler TB), W30: Kim Behrend (LG Nordheide), W35: Alexandra Subke (LG Lüneburg), W40: Sandra Meyer-Lindloff (HNT Hamburg), W60: Ingrid Ott-Müller (MTV Amelinghausen), W65: Ursula Husmeier (MTV Amelinghausen), Männer: Christof Bodenburg (Lüneburger SV), M30: Bernd Burmeister (Lüneburger SV), M40: Nicolas Krüger (MTV Rottorf), M45: Jörg Brötzmann (TSV Bienenbüttel), M50: Andreas Lipowski (TSV Eintracht Hittfeld), M55: Peter Boysen (TSV Bienenbüttel), M60: Hans-Ulrich Maak (LG Nordheide), M70: Dieter Gerner (LG Lüneburg), M75: Walter Schmidt (LG Nordheide), M80: Wilhelm Vogt (LG Lüneburg).Alle Einzelergebnisse stehen im Interneb unter: www.lgnordheide.de