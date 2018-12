„Luchse“ sind Nummer Eins der Tabelle

HANDBALL: Deutlicher 36:22-Sieg gegen die „Miezen“ aus Trier

Mit einem 36:22 (Halbzeit 20:11)-Heimsieg am Samstagabend vor mehr als 500 Zuschauern in der Nordheidehalle gegen die Trierer "Miezen" haben die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten im letzten Spiel des Jahres mit 24:0 Punkten die Tabellenführung in der zweiten Handball-Bundesliga der Frauen erobert. Beste Werferinnen waren Zeliha Puls (6/2) und Kim Land (5 Tore).Nach einem Blitzstart gingen die Gastgeberinnen bereits in der sechsten Spielminute mit 5:0 in Führung, und machten anschließend über ein 11:4 (17. Minute) einen deutlichen 20:11-Pausenstand perfekt.Nach dem Seitenwechsel legten die „Luchse“ noch eine Schippe drauf, und führten Mitte der zweiten Halbzeit bereits mit 30:16. Diesen Vorsprung bauten sie noch weiter auf 34:19 (51. Minute) aus, und siegten am Ende verdient mit 36:22 Toren. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.