Saisonauftakt für Blau-Weiss-Team

AEROBICTURNEN: Im ersten Wettkampf Medaillen in Gold und Bronze geholt

Einen perfekten Saisonstart in die neue Wettkampfsaison im Aerobicturnen hatte das Team von Blau-Weiss Buchholz, das beim „Hanse-Pokal“ in Buxtehude zum ersten Mal seine neuen Choreografien vor Publikum und Kampfrichtern zeigte, und auf Anhieb dreimal Gold und zweimal Bronze holte.Neben Blau-Weiss waren Athletinnen des MTV Wolfenbüttel, TuS Rotenburg, TK Hannover und Gastgeber TSV Buxtehude-Altkloster am Start. Aerobicturnen ist eine der vielseitigsten Sportarten, die Kraft, Dynamik und Beweglichkeit sowie Artistik, Akrobatik, Tanz und Turnen vereint.Aus der im Sommer 2018 neu gegründeten Blau-Weiss-Abteilung Kunst- und Aerobicturnen starteten in Buxtehude die Mädchen sechs bis acht Jahre in der Kategorie Dance. Mit Sophie Schönherr, Lennja Reemts, Haylie Hampfe, Lene Rösner, Emma Lindemann, Smilla Wiemann, Leni Hunscheidt und Emma Eggenstein waren es insgesamt acht Teilnehmerinnen, die aus Buchholz kamen. „Die Mädchen, von denen einige erst fünf Jahre alt sind, bewiesen vor allem viel Mut im Wettkampf, und wurden am Ende mit einer Goldmedaille belohnt“, berichtet Pressesprecherin Silke Guddat: „Sie zeigten eine Choreografie, die aus Aerobic-Schritten, einem Hip-Hop-Teil, Akrobatik und als Highlight einer Hebefigur bestand. Ein großer Dank geht an die Trainerin Caroline Grimm, die den Hip-Hop-Teil für die Mädchen choreografierte.“ Eine weitere Goldmedaille holte Emma Eggenstein in ihrer Einzelübung in der Kategorie „Talente.“ Aber auch ihre Vereinskameradin Maivi Fuchs (9) konnte vor allem mit ihren turnerischen Elementen überzeugen, und holte Bronze. Eine weitere Bronzemedaille holte das Blau-Weiss-Trio mit Annelie Both, Maivi Fuchs und Emma Eggenstein in der Altersklasse (AK) 9-11 Jahre, das eine schwierige Choreografie und auch kreative Partnerteile zeigte. Abgerundet wurde der erfolgreiche Wettkampftag von Bundeskadersportlerin Charlotte Densch, die in der AK 15-17 mit ihrer Einzelübung die Tageshöchstwertung von 18,75 Punkten erzielte und das dritte Gold für Blau-Weiss Buchholz holte. Hier der Medaillenspiegel: TK Hannover (10xGold), MTV Wolfenbüttel (7), TuS Rotenburg (4), Blau-Weiss Buchholz (3) und der gastgebende TSV Buxtehude-Altkloster (2).