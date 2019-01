Treubund gewinnt Nik-Bödder-Cup

FUSSBALL: Zweiter mit der fairsten Mannschaft wurde MTV Hanstedt

Die Landesliga-Fußballer des MTV Treubund Lüneburg haben am Samstagabend beim Hallenturnier der Eintracht Elbmarsch den „Nik-Bödder-Cup“ gewonnen. Zweiter wurde in der gut besuchten Halle in Tespe der MTV Hanstedt (1. Kreisklasse), der auch als fairste Mannschaft des Turniers ausgezeichnet wurde. Bester Spieler war Chuck Bödder (Eintracht Elbmarsch), bester Torschütze: Sandro Schraub (SV Altengamme). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.