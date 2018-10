Ein Hotel zum Wohlfühlen

Ehepaar Witt freut sich über viele Gäste in seinem Garni-Hotel



Feiertage, runde Geburtstage oder Taufe - es gibt viele Anlässe, zu denen Familienmitglieder von nah und fern zusammenkommen. Nicht immer lassen sich dann alle Gäste in der eigenen Wohnung unterbringen. Zum Glück gibt es das Hotel Witt in Himmelpforten, Stubbenkamp 2 (Tel. 04144-5339, http://www.hotelwitt.de ). Das Garni-Gästehaus verfügt über acht Doppel- bzw. Einzelzimmer, von denen eins sogar mit einer kleinen Küche ausgestattet ist. Alle Zimmer wurden im vergangenen Sommer frisch renoviert.Auf Wunsch kann die Übernachtung mit Frühstück gebucht werden. Dieses bereitet das Gastronomen-Ehepaar Friedo und Hannelore Witt höchstpersönlich zu. Beide sind Gastgeber aus Leidenschaft und betrieben bis vergangenen Sommer den beliebten Gasthof Witt an der Himmelpfortener Hauptstraße. Das Hotel führen sie bereits seit 1980. "Zu uns kommen Touristen, Gruppenreisende und Angehörige von Himmelpfortenern, die ihre Verwandten auf der Stader Geest besuchen und eine Übernachtungsmöglichkeit benötigen", sagt Hannelore Witt. "Auch Monteure sind bei uns immer herzlich willkommen."Auf Anfrage kann das Gästehaus auch komplett gemietet werden. Es bietet Platz für bis zu 16 Personen.