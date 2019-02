Faslam in Toppenstedt: "Udo" gab ein Ständchen

Astronaut Alex, der Hambacher Forst, Udo Jürgens, aufgedrehte Grusel-Puppen und tanzenden Vampire, die Vielfalt die jetzt beim Toppensteder Faslamsumzug geboten wurde, war auch in diesem Jahr wieder grenzenlos. "Ich ärgere mich gerade sehr, dass ich nicht mitgefahren bin" lacht Sandra aus Toppenstedt, die sonst jedes Jahr mit an den bunten Wagen bastelt. Ihre Bau-Gruppe hatte sich vergangenen Sonntag Udo Jürgens "vorgenommen", der mit zahlreichen Damen auf dem Klavier ein "Ständchen" gab. Daneben wurde den tausenden Besuchern, die jubelnd den Weg der rund 30 Wagen und Fußgruppen quer durch das Dorf säumten, aber noch viel mehr geboten: Raketenstarts, eine große "Musicalbühne" mit "fliegenden" Vampiren, die "Abrodung" des Hambacher Forstes oder eine Fahrt mit der "Mississippi Lady", am vergangenen Sonntag gab es tatsächlich so einiges zu bestaunen.Begonnen hatte die fünfte Jahreszeit in Toppenstedt bereits am vergangenen Donnerstag mit Preisskat und Knobeln, gefolgt von der Teenie-Disko und dem Kinderfasching am Samstag. Abends ging es unter dem Motto "Superhelden und Superschurken" direkt weiter mit der Feierei: Bei der großen Motto-Party feierten zahlreiche Besucher ausgelassen bis tief in die Nacht.