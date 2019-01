Metropolregion stärkt öffentlichen Nahverkehr

Insgesamt 8.245 Pkw- und Rad-Stellplätze für Pendler wurden in den vergangenen zehn Jahren durch die Metropolregion Hamburg gefördert, darunter auch etliche in den Landkreisen Harburg und Stade. Mit einer Unterstützung von fast fünf Millionen Euro wurden 4.470 Park+Ride-Plätze (P+R) und 3.775 Bike+Ride-Plätze (B+R) im Umland von Hamburg geschaffen.Die Metropolregion Hamburg will den öffentlichen Nahverkehr durch den Ausbau von Verkehrsknotenpunkten stärken. Ziel ist die Verlagerung des Individualverkehrs auf den öffentlichen Verkehr, um die Stadtzentren zu entlasten, was sich positiv auf Pendler, Straßen, Kommunen, Anwohner und die Umwelt auswirken soll.Im Jahre 2010 wurde dazu in Zusammenarbeit mit dem HVV ein Park + Ride-Konzept für die Metropolregion Hamburg aufgestellt. In der Regel erhalten die Kommunen aus den Förderfonds einen Zuschuss von 12,5 Prozent zu den Gesamtkosten.Die Finanzierung von P+R-Anlagen ist in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern unterschiedlich geregelt. Grundsätzlich sind die Gemeinden für den Bau und den Betrieb zuständig. Im Regelfall werden aber Zuschüsse für den Bau gewährt. Die Gemeinden in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern können ergänzend zur ÖPNV-Förderung der Länder durch die Förderfonds der Metropolregion Hamburg weitere Zuschüsse zur Reduzierung ihres Eigenanteils erhalten.417 P+R-Plätze mit 277.768 Euro;524 P+R-Plätze für rund 462.000 Euro und 86 B+R-Plätze für 94.630 Euro;147 P+R-Plätze und 44 B+R-Plätze für insgesamt 112.640 Euro;235 P+R-Plätze und 74 B+R-Plätze für 191.500 Euro;224 P+R-Plätze und 104 B+R-Plätze für 154.100 Euro;360 P+R-Plätze 470 B+R-Plätze für insgesamt 378.200 Euro;540 P+R-Plätze und 446 B+R-Plätze für rund 514.600 Euro.33 P+R-Plätze und 60 B+R-Plätze für 38.000 Euro;66 P+R-Plätze und 162 B+R-Plätze für 43.600 Euro;15 P+R-Plätze und 16 B+R-Plätze für 22.500 Euro.