Mehr Parkplätze für Pendler in Tostedt nötig?

Auf die Pendlersituation rund um den Tostedter Bahnhof machte ein Anwohner der Karlstraße in der Einwohnerfragestunde in der Samtgemeinderatssitzung aufmerksam. Da Tostedt zum HVV-Bereich gehört, fahren auch Pendler aus benachbarten Landkreisen vom Tostedter Bahnhof aus zur Arbeit und parken auch schon mal in den Nebenstraßen, wenn die P + R-Anlagen am Bahnhof und in der Zinnhütte belegt sind - oder man ein paar Schritte weiter laufen müsste. Der Bürger wollte wissen, ob die Parkflächen erweitert werden können.Das Parkhaus am Bahnhof könne um ein Stockwerk erhöht werden, berichtete Samtgemeinde-Bürgermeister Dr. Peter Dörsam. Ob das Parkhaus voll belegt sei, sei aber auch saisonabhängig.Bislang hat Tostedt eine alte Verladerampe entlang der Bahnstrecke für wenig Geld gemietet, die ebenfalls von Pendlern zum Parken genutzt wird. "Wir haben von der Bahn allerdings eine Extremerhöhung in Aussicht gestellt bekommen", so Dörsam. Womöglich könnten diese Parkplätze dann wegfallen.