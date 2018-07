Gaststättenverband ehrt Prüflinge

Feierliche Freisprechung der Auszubildenden in gastgewerblichen Berufen: 89 junge Menschen aus Stadt und Landkreis Lüneburg sowie den Landkreisen Harburg, Uelzen und Lüchow-Dannenberg nahmen ihre Zeugnisse als frischgebackene Köche, Beiköche, Fachkräfte im Gastgewerbe, Fachleute für Systemgastronomie, Restaurantfachleute, Hotelfach- und Hotelkaufleute sowie Helfer im Gastgewerbe entgegen. Sie waren mit Familien, Freunden, Lehrern, Prüfern und manche auch mit ihren Ausbildern in das Seminaris Hotel Lüneburg gekommen.Michael Schwarz, Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), Bezirksverband Lüneburg, Christiane Pätz, Direktorin der Berufsbildenden Schulen III Lüneburg, und Albert Sost von der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg gratulierten zur bestanden Prüfung. Sie bekundeten ihren Respekt, dass die jungen Menschen sich gerade für diesen Berufszweig entschieden haben. Einen Beruf in einer Branche, die viel gibt, aber auch viel fordert. Sie wünschten den Absolventen für die Zukunft viel Erfolg.