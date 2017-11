Buchholz: Fernsehdreh im Kletterzentrum

Besuch vom NDR-Fernsehen bekam jetzt der Sportverein Blau-Weiss Buchholz (BW): Im Kletterzentrum am Holzweg wurde ein Beitrag über Seniorenklettern gedreht, der am kommenden Montag, 6. November, ab 18.45 Uhr in der Sendung „DAS“ gezeigt werden soll.„Die älteren Semester des BW-Kletterns sind unverhofft zu Fernsehstars geworden“, kommentierte BW-Vorsitzender Arno Reglitzky (81) die Dreharbeiten mit Werner Gandy (72), Peter Warncke (71) und Dr. Hans-Hermann Damlos (63). Warncke fungierte dabei auch als Kameramann, dass sich der eigentliche Kameramann den Auf- und Abstieg bis auf 17,5 Meter Höhe nicht zutraute.