Buchholz: Hier entsteht der Anbau der Grundschule Steinbeck

Die Bauarbeiten für den Anbau an der Grundschule in Steinbeck schreiten schnell voran. Wie berichtet, sollen in der Einrichtung am Kattenberge u.a. vier neue Klassenräume, eine Cafeteria und eine Mensa Platz finden, damit die Schule ab dem Schuljahr 2018/19 dreizügig unterrichten kann. Zudem soll der Schulhof neu gestaltet werden. Dafür sammelten die Grundschüler jüngst bei einer Projektwoche Ideen, wobei sie die Anschaffung eines Baumhauses als besonders wichtig erachteten. Für die gesamte Erweiterung der Grundschule in zwei Bauabschnitten stehen rd. 3,4 Millionen Euro zur Verfügung.