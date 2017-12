Das Christkind kam schon früh: 800. Geburt im Krankenhaus Buchholz an Heiligabend

Im Krankenhaus Buchholz wurde Heiligabend ein "Weihnachtsbaby" geboren. Für Grit Tschentschel (41) und ihren Mann Björn (42) aus Bendestorf fand die Bescherung diesmal schon morgens statt: Um 8.21 Uhr tat ihre Tochter Ella ihren ersten Schrei. Ella Ida, 51 Zentimeter lag und 3030 Gramm schwer, sollte eigentlich erst im neuen Jahr kommen. Doch wie ihre Brüder Vincent (12) und Nick (8), wollte sie schon zehn Tage vor dem errechneten Geburtstermin auf die Welt.Ella Ida ist das 800. Baby, das in diesem Jahr im Krankenhaus Buchholz zur Welt kam. "Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Geburten in unserer Klinik um zehn Prozent gestiegen", freut sich Chefarzt Dr. Friedemann Schulz, Leiter der Geburtsabteilung.Die Kleine ist die Erste in der Familie, die im Krankenhaus Buchholz das Licht der Welt erblickte. "Ich fühle mich hier gut aufgehoben und werde toll versorgt", lobt Grit Tschentschel. "Vor allem ist es wunderbar ruhig und familiär hier", sagt sie. Mit der Ruhe wird es für die Grundschullehrerin und ihren Mann, einen Steuerberater, allerdings bald vorbei sein: Ella Ida hat Hunger und signalisiert mit kräftigem Stimmchen schon jetzt, welches Potenzial in ihr steckt.