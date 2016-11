DRK richtet Fundus-Kaufhaus ein

„Ich freue mich sehr, dass wir unseren Plan, in Buchholz auch ein Fundus-Kaufhaus zu eröffnen, verwirklichen können“, sagt die DRK-Ortsvereinsvorsitzende Andrea Henke. An den bereits bestehenden Standorten in Neu Wulmstorf, Winsen, Salzhausen und Tostedt werde das „Kaufhaus für alle“ gut angenommen. „Ein Fundus in Buchholz war lange überfällig“, betont Henke. In der Nordheidestadt entsteht in den Räumen eines ehemaligen Kinder-Bekleidungsgeschäfts auf rund 150 Quadratmetern ein heller, boutiqueähnlicher Laden. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Es ist immer spannend, ein neues Geschäft aufzubauen und zu lenken“, erklärt Christian Kemper, der bereits in Winsen und Salzhausen in der Fundus-Geschäftsführung ist und der die Geschicke in Buchholz leiten wird. Die Erlöse des Kaufhauses fließen in soziale Projekte im Landkreis Harburg.Für das neue Fundus-Kaufhaus sucht der DRK-Ortsverein noch ehrenamtliche Helfer in den Bereichen Verkauf, Kassentätigkeit, Sortieren der Ware, Dekoration und Transport zwischen Lager und Kaufhaus. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wer Interesse an der Mitarbeit hat, meldet sich bei Andrea Henke unter Tel. 04171-889040 oder per E-Mail unter ov.buchholz@drk-harburg.de.• Neben den Vorbereitungen für das Fundus-Kaufhaus hat der DRK-Ortsverein Buchholz eine Tagesfahrt organisiert. Am Dienstag, 13. Dezember, führt die Reise per Bus zum Weihnachtsmarkt in Celle, inklusive Altstadtrundgang und Mittagessen. Abfahrt ist um 8.45 Uhr am Buchholzer Schützenplatz. Die Kosten betragen 35 Euro für Mitglieder, 43 Euro für Gäste. Infos und Anmeldungen bei Mark Seidler unter Tel. 0151-11647523 oder per E-Mail unter ov.buchholz@drk-harburg.de.