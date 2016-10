Neuer Bahnsteig in Suerhop

„Halten hier bald ICE-Züge?“, fragen sich derzeit Passanten angesichts der umfangreichen Bauarbeiten am Bahnhof in Suerhop. DasWOCHENBLATT fragte bei der Deutschen Bahn nach. Die Grunderneuerung der Haltestelle in Suerhop sei Teil des Heidebahn-Ausbaus, erklärte eine Bahnsprecherin. Dafür werde der Bahnsteig auf 140 Meter verlängert und auf 55 Zentimeter erhöht. Zudem plant die Bahn ein Blindenleitsystem und Wetterhäuschen für wartende Bahnpendler. Die Bauarbeiten sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein.