Schaftrift: "terra Real Estate" holt Projektpartner BPD ins Boot

Die Baustraße wird bereits angelegt, in den kommenden Tagen soll das Bauschild aufgestellt werden: Das Neubaugebiet „Schaftrift West“ ist auf den Weg gebracht worden. Wie berichtet, sind zwischen Buenser Weg und Hamburger Straße rund 170 Wohneinheiten in zehn Mehrfamilienhäusern sowie eine Kindertagesstätte geplant. Die Häuser werden über eine zentrale Zufahrtsstraße erschlossen, geparkt wird überwiegend in Tiefgaragen.Neu ist, dass sich Bauherr „terra Real Estate“ aus Buchholz mit der Firma BPD einen Projektpartner aus Hamburg mit ins Boot geholt hat. „Wir werden drei der zehn Gebäude in unserem Bestand behalten“, erklärt Tari Van Noy von „terra Real Estate“. Dazu gehörten insgesamt 49 Wohnungen - 35 Sozial- und 14 Mietwohnungen sowie zusätzlich die Kita mit drei Betreuungsgruppen. Die restlichen sieben Mehrfamilienhäuser mit den verbleibenden Wohnungen werden von BPD erstellt, so Van Noy. Die Fertigstellung der ersten Gebäude ist für Mitte 2018 geplant.• Die „terra Real Estate“ besteht seit 2014 und ist eine Tochtergesellschaft der „terra Speditions- und Handelsgesellschaft“, die im Jahr 1978 in Buchholz gegründet wurde.