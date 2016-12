Der Deutsche Kinderschutzbund bietet in seinem Projekt ehrenamtlich Tätigen die kostenfreie Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen, um diese für ihre wertvolle Tätigkeit, benachteiligte Kinder und Jugendliche zu unterstützen, zu qualifizieren. "Wir freuen uns über diese Spende. Damit leistet C&A einen vorbildlichen Beitrag Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlichen", so Hermann Simon.Kontakt zum DKSB über Tel. 04181-2327280 und www.dksb-lkharburg.de