"Die Tombola war wieder ein riesiger Erfolg", sagt Irene Pichol, "famila"-Warenhausleiterin am Buchholzer Fachmarktzentrum (Nordring 4). Jedes Jahr veranstaltet "famila" eine Tombola mit attraktiven Gewinnen. Jetzt übergab Irene Pichol einen Scheck in Höhe von 2.500 Euro an die beiden DLRG-Mitglieder Martin Kubbutat und Gisbert Saulich."Der Betrag wird für unsere Jugendarbeit verwendet", sagte Martin Kubbutat, der im Vorstand der DLRG-Ortsgruppe Buchholz für Veranstaltungen zuständig ist.Alle DLRG-Mitglieder sind ehrenamtlich tätig und verwenden einen großen Teil ihrer Freizeit für die Sicherheit der Öffentlichkeit. Wie in vielen Vereinen wird Nachwuchs gesucht. Wer sich für die DLRG interessiert und weitere Angaben benötigt, kann sich unter Tel 04181-33444 oder im Internet unter www.buchholz.dlrg.de informieren.