"SuperDays" bei "Kuhn+Witte": Große Auswahl an Fahrzeugen

er momentan mit dem Gedanken spielt, sich einen Gebrauchtwagen anzuschaffen, sollte die Autohäuser von "Kuhn+Witte" in Jesteburg (Allerbeeksring 2-12) oder Buchholz (Lüneburger Str. 9) aufsuchen. Das Team bietet ein großes Sortiment an gepflegten Gebrauchtwagen bei den "SuperDays 2018" an. Von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juni (Fr. 9 bis 19 Uhr, Sa. 9 bis 16 Uhr, nur Jesteburg: So. 10 bis 15 Uhr) werden die Fahrzeuge mit vielen Preisvorteilen offeriert. Da die bisherigen "SuperDays" so erfolgreich waren, bietet "Kuhn+Witte" den Interessierten erneut die Möglichkeit, attraktive Fahrzeuge zu super Preisen zu kaufen.An den drei Tagen nimmt nicht nur jeder Verkäufer eine Superheldenrolle an, auch die Fußball-WM in Russland findet Berücksichtigung. "Alle unsere Gebrauchtwagenverkäufer werden unsere Superhelden, welche sich mit vielen Aktionen für unsere Kunden einsetzen. Passend zur WM gehen wir mit elf Helden an den Start", so Verkaufsleiter Lasse Hofer.Die Kunden können sich auf Preisnachlässe bis zu 40 Prozent auf den Neupreis bei Halbjahreswagen freuen. Alle angebotenen Fahrzeuge sind natürlich auf "Herz und Nieren" von einem zertifizierten Techniker geprüft worden. Dieser Qualitätsanspruch von "Kuhn+Witte" wurde erneut belohnt: Das Autohaus wurde von der Fachzeitschrift "Kfz-Betrieb" zu Deutschlands bestem Autohaus 2017 gekürt. Selbstverständlich werden Gebrauchtfahrzeuge auch in Zahlung genommen. Der Kunde erhält 1.000 Euro über der DAT-Schätzung. Über 50 VW Polo und Audi A1 sind sofort verfügbar. Die Käufer dürfen sich auf weitere Vorteile freuen: Sie erhalten für bestimmte Fahrzeuge die Winterräder kostenlos. Auf Zubehör gibt es zehn Prozent Rabatt und 20 Prozent Preisnachlass auf eine Kfz-Versicherung. Auch attraktive Finanzierungsangebote werden offeriert. Die genauen Infos zu den Aktionen geben die Fachverkäufer.Das große Finale der" SuperDays 2018" findet am Sonntag, 17. Juni, von 10 bis 15 Uhr in Jesteburger Autohaus statt. Dort erfolgen viele Aktionen rund ums Thema Fußball. Es lohnt sich also, die "SuperDays" 2018 zu besuchen und von den Angeboten zu profitieren.