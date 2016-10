25 Jahre Linden Apotheke in Buchholz

ah. Buchholz. „Zunächst möchte ich mich bei allen Kunden bedanken, die mir und dem Apotheken-Team so lange die Treue gehalten haben“, sagt Inga Bartels, Inhaberin der „apo-rot Linden Apotheke“ in Buchholz (Lindenstraße 12). Die Apothekerin feiert das 25-jährige Bestehen der Apotheke.

„Ein Dank geht auch an mein Team, deren Mitarbeiterinnen 15 Jahre und länger hier tätig sind. Auf sie kann ich mich immer verlassen“, so Inga Bartels. Die Mitarbeiter nehmen regelmäßig an in- und externen Fortbildungen teil.In der Jubiläumswoche, Montag bis Samstag, 24. bis 29. Oktober, werden verschiedene Angebote offeriert. Für die Kunden gibt es Erfrischungs-getränke.Begonnen hat die Apothekerin am 24. Oktober 1991 mit der Eröffnung der „Linden Apotheke“. Der Service wurde im Laufe der Zeit stets den Kundenansprüchen angepasst. Heute präsentiert sich die „apo-rot Linden Apotheke“ als modernes Gesundheitszentrum. Auf 190 Quadratmetern erhält der Kunde alle Informationen rund um Arzneimittel und frei verkäufliche Gesundheitsartikel Am 1. Januar 2014 ging die Linden Apotheke eine Kooperation mit der „apo-rot“-Versandapotheke ein. Somit können freiverkäufliche Mittel zu Internetpreisen angeboten werden. Der Kunde kann direkt in der „apo-rot Linden Apotheke“ kaufen oder er bestellt zuhause in aller Ruhe im Internet. Anschließend kann er dieArtikel in der „apo-rot Lindenapotheke“ nach einer Benachrichtigung abholen.Die Mitarbeiterinnen bieten den kompletten Apothekenservice an. Arzneimittel werden auf Rezept auch individuell angefertigt. Ferner haben sich die Mitarbeiterinnen auf homöopatische und anthroposophische Medizin spezialisiert.apo-rot Linden-ApothekeLindenstraße 1221244 BuchholzTel. 0 41 81 - 9 72 29www.apo-rot.de/linden-apotheke.htmlE-Mail:bartels@aporot-partner.deÖffnungszeit:Mo. bis Fr. von 8 bis 18.30 Uhrund Sa. 9 bis 13 Uhr