Erntefest in Sauensiek mit buntem Umzug

Zum traditionellen Erntefest in Sauensiek lädt die Landjugend Sauensiek am Samstag, 14. Oktober, in die renovierte Dorfjugendhütten am Vietshoff ein. Die rund 40 Jungen und Mädchen der Dorfjugend im Alter von 14 bis 30 Jahren haben wie in den Vorjahren ein unterhaltsames Programm mit Hüpfburg und vielem mehr auf die Beine gestellt. Um 13 Uhr sammeln sich die Erntewagen am Litberg für den Umzug durch den Ort. Um 14 Uhr startet der Ernteumzug, um die Erntepaare Lina Mock und Kilian Fittschen, Mariele Cordes und Pascal Hübner sowie um die Erntekrone abzuholen. Ab 14.30 Uhr lädt die Dorfjugend am Vietshof zu Kaffee und Kuchen sowie zum gemeinsamen Schmücken der Fahrräder, Bollerwagen und Roller für den Ernteumzug ein. Um 15 Uhr erfolgt der traditionelle Tanz der Erntepaare unter der Erntekrone. Im Anschluss, um 15.30 Uhr, startet dann der Ernteumzug mit den Erntewagen durch den Ort. Die Dorfjugend hofft, dass sich dem Umzug viele Fußgruppen anschließen. Um 16.30 Uhr wird die Erntekrone an der Dorfjugendhütte eingebracht. Nach der Preisverteilung um 17 Uhr wird mit DJ Manni aus Sauensiek bis 22 Uhr noch ordentlich gefeiert.• Durch diese Straßen fahren die Erntewagen: Zum Litberg, Friedhofsweg, Hinterm Hollen, Im Dorfe, Holveder Weg, Rühmerwiesen, Im Bruch, Lütt-Chaussee, Hauptstraße, Jürgen-Schumann-Straße, Im Dorfe.