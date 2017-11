Shopping-Sonntag in Buxtehude: Hier kauften die "Gemütlich-Macher"

Durch die Fußgängerzone schoben sich die Massen und in den Läden war es proppenvoll: Am verkaufsoffenen Sonntag war in der Buxtehuder Innenstadt jede Menge los. Aber nicht nur in die City strömten unzählige Besucher, auch im Gewerbegebiet rund um den Ostmoorweg herrschte reichlich Trubel. Dort waren vor allem diejenigen unterwegs, die es sich in ihren eigenen Wänden gemütlich machen wollen. In den Geschäften und Fachmärkten, die sich ebenfalls am sonntäglichen Shopping beteiligten, schlug die Stunde der Heimwerker, Renovierer und Häuslebauer. Das Interesse der Kunden an Tapeten, Bodenbelägen, Farben und Werkzeugen war groß. Zum gemütlichen Zuhause gehörten aber der neue Fernseher von Media-Markt oder das komfortable Bett von A&S Wasserbetten.