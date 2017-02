Große Ehre für Joachim Ravens

Freiwillige Feuerwehr Thieshope: Holger Schulze übergibt Staffelstab an Jan Wülfken.

Zu ihrer Jahreshauptversammlung trafen sich jetzt die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Thieshope in ihrem Feuerwehrhaus. Einen ausführlichen Bericht über das vergangene Jahr und seine sechsjährige Amtszeit gab der scheidende Ortsbrandmeister Holger Schulze. Er wird sein Amt an seinen Stellvertreter Jan Wülfken übergeben. Erfreut zeigte sich Schulze über die bevorstehende Gründung der Kinderfeuerwehr. „Wenn die Politik zustimmt, kann es schon bald losgehen.“ Zu insgesamt acht Einsätzen musste die Wehr ausrücken. Auch die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wurden erfolgreich absolviert.Der stellvertretende Samtgemeinde-Bürgermeister Günther Rühe dankte den Kameraden im Namen des Rates und der Verwaltung der Samtgemeinde Hanstedt für das gezeigte Engagement. Bürgermeister Dirk Schierhorn betonte in seiner Rede zudem, wie wichtig die Zusammenarbeit der Feuerwehren untereinander sei. Auch zeigte sich Schierhorn sehr erfreut über die Gründung der Kinderfeuerwehr und versprach die Unterstützung seitens der Gemeinde Brackel.• Bei den anstehenden Wahlen gab es keine Überraschungen. So wurden folgende Kameraden in ihren Ämtern bestätigt: Thomas Schmidt (Atemschutzwart), Svea Allert (Sicherheitsbeauftragte), Ulf Logemann (Gerätewart), Rafael Pajor (Funkwart) und Marco Sander (stellvertretender Funkwart). Neu in seinem Amt ist Marius Ratzmer (Schriftführer).• Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Matthias Becker beförderte Ortsbrandmeister Jan Wülfken zum ersten Hauptlöschmeister.• Höhepunkt der Versammlung war eine ganz besondere Ehrung: Joachim Ravens erhielt die Ehrenmedaille in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes des Landkreises Harburg für besondere Verdienste.