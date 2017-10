Wieder Ärger mit den „Gelben Säcken“

Im Landkreis werden angeblich die Säcke rar / Entsorgungsbetrieb unterstellt Verbrauchern Missbrauch.

„Die Säcke werden zweckentfremdet“

Schuld sind die anderen

„Mir wäre es lieber, die Kommunen würden die Gelbe Tonne einführen", sagt Damm-Geschäftsführer Jens Göhner. Er bestellt jedes Jahr 25 Millionen Säcke in China. Der Missbrauch macht die ganze Handhabung kompliziert und teuer. Stichproben hätten ergeben, dass viele Menschen die Säcke für ihren Hausmüll verwenden. „Schauen sie doch mal bei den Discountern in die Mülleimer bei der Pfandflaschenrückgabe. Unsere Säcke werden nahezu von jedem zum Transport der Flaschen zweckentfremdet." Darüber hinaus habe man mit Hilfe von Testkunden festgestellt, dass Verteilerstellen die Säcke nicht ausgeben, obwohl sie vorliegen. „Ich unterstelle den Verkäuferinnen, dass sie wohl keine Lust haben, ins Lager zu gehen, um Nachschub zu holen." Die Partner hätten es selbst in der Hand, wie oft sie beliefert werden. „Einige werden alle drei Wochen angesteuert, andere müssen die Säcke aktiv nachfragen."Göhner würde die Säcke am liebsten persönlich an die Haushalte verteilen. „Doch das sieht die Ausschreibung nicht vor." Sie sei aus seiner Sicht auch schuld, dass die Qualität so ist, wie sie ist. „Ich kann die Säcke doch nicht belastbarer machen, als gefordert. Dann wäre ich bei der Ausschreibung raus."Davon abgesehen sieht er die Verbraucher in der Pflicht. „Die Leute müssen mit den Säcken einfach richtig umgehen, dann reißen sie nicht und es sind auch genügend da." Der Geschäftsführer mahnt: „Im Landkreis Harburg liegt der Gelbe-Sack-Müll bei 40 Kilo pro Person im Jahr und damit so hoch wie nirgendwo anders." Im Schnitt seien es sonst 30 Kilo.Auf ein Wort:Der „Gelbe Sack" verkommt für mich zu einer echten Posse. Nicht nur, dass die Qualität mies ist. Jetzt wird das Produkt auch noch rar, weil sich die Kunden angeblich bevorraten. Einig sind sich alle Parteien zumindest in einem Punkt: Schuld sind die anderen! Die Verantwortung wird munter weitergeschoben.Eine Besserung ist nur dann in Sicht, wenn die Entsorgungsbetriebe Säcke in vernünftiger Qualität produzieren lassen. Leider konnten die sich stets auf die Ausschreibung beziehen. Eine echte Alternative ist die „Gelbe Tonne". Doch die muss politisch gewollt sein.Davon einmal abgesehen sollten auch wir Verbraucher uns hinterfragen, wie wir die Säcke verwenden. Sie sind nicht für Laub, Pfandflaschen und Hausmüll gedacht.Sascha Mummenhoff