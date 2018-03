"Bei uns wird jedes Auto zum VIP"

Die Aufwerter sorgen nicht nur für gepflegte Autos, sondern sind auch Werkstatt für viele Fabrikate.

Luxus-Garage für besondere Autos



Ölwechsel und Check für 120 Euro

Leidenschaft bedeutet, sich etwas oder jemandem mit großer Begeisterung und Passion hinzugeben. "Diese Leidenschaft sind für uns die Fahrzeuge unserer Kunden", sagt Florian Schöttke, Geschäftsführer der Aufwerter. Ob große, kleine, alte oder neue Autos - die Aufwerter sind Partner für alle Dienstleistungen rund um Automobile, Motorräder, exklusive Sportfahrzeuge, Oldtimer, Youngtimer, Wohnmobile, Nutzfahrzeuge und Boote. "Unsere Königsdisziplin ist die professionelle Fahrzeugaufbereitung", sagt Schöttke. "Als Aufwerter lassen wir Fahrzeuge in neuem Glanz erstrahlen." Das ist sogar vom Bundesverband der Fahrzeugaufbereitung zertifiziert. "Höchstens zwei bis drei Werkstätten in Norddeutschland verfügen über dieses Siegel."Doch auch Themen wie Tuning und Restauration widmet sich das Team mit vollem Herzblut. "Bei uns wird jedes Fahrzeug zum VIP und erhält die optimale Behandlung."Das ist noch längst nicht alles. Die Aufwerter sind dank modernster Technik und zahlreicher Zusatz-Qualifikationen der Mitarbeiter auch offizieller Service-Partner vieler Hersteller - darunter Mercedes, BMW, Audi und Volkswagen. Das bedeutet, Kunden können ihre Neuwagen zur Inspektion oder Reparatur nach Hanstedt bringen, ohne die Garantie zu verlieren. "Das ist für viele Autofahrer immer noch neu", sagt Schöttke. "Sie glauben, dass sie in eine Fachwerkstatt müssen. Doch das ist längst nicht mehr vorgeschrieben." Die Aufwerter verfügen über alle markenspezifischen Diagnose-Geräte, um die Speicher der unterschiedlichen Fabrikate auszulesen. "In unserer Werkstatt erledigen wir alle Tätigkeiten, die nötig sind, um dem Kunden ein verlässliches und sicheres Fahrzeug zur Seite zu stellen. Ob Fahrzeugreparatur und -service, Reifenmontage, Smart-Repair, Sicherheits- und saisonale Checks - wir sorgen dafür, dass es läuft." In der Kfz-Meisterwerkstatt werden ausschließlich zugelassene Original-Ersatzteile verbaut.Einen besseren Service kann man sich für sein Liebhaberstück gar nicht vorstellen. Derzeit entsteht im Dorfkrug - oder besser gesagt unter dem Gebäude - eine der modernsten Tiefgaragen der Nordheide. Inhaber Günther Killer möchte Automobil-Freunden einen ganz besonderen Service bieten. "Die Exklusivität spiegelt sich im Komfort wider", so Killer. Dazu gehöre eine komfortable Zufahrt, eine alarmgesicherte und flächendeckende Brandmeldeanlage sowie Videoüberwachung, die es den Eigentümern ermöglicht, ihr Auto via Smartphone im Auge zu behalten. Selbstredend sind Elektroanschlüsse für Ladegeräte vorhanden. Auch eine Kommunikationsecke mit Anschlüssen für Beamer und Frischwasser seien geplant. Partner für Killers Luxus-Garage sind die Aufwerter. "Unser Ziel ist es, dass die Kunden vor einer Ausfahrt bei uns anrufen und wir dafür sorgen, dass das Auto in einem Top-Zustand ist", so Florian Schöttke. Nach der Spritztour wird das Auto einfach nur abgestellt. "Wir kümmern uns um alles Weitere."Das ist genau das richtige Angebot, um mit dem Auto perfekt in den Frühling zu starten. Die Aufwerter bieten einen Ölwechsel (inklusive neuem Filter) mit Frühlingscheck für 120 Euro an. Zum Einsatz kommt das hochwertige "Mobil 1"-Öl. Außerdem werden Bremsen, Licht und Reifen überprüft. Zusätzlich werden die Fenster von innen und außen gereinigt. "Im Vordergrund steht vor allem die Sicherheit", sagt Inhaber Florian Schöttke.• Wer sich das Angebot nicht entgehen lassen möchte, sollte schnell einen Termin unter der Rufnummer 04184 - 8972332 vereinbaren. Ölwechsel und Check für 120 EuroMontag bis Freitagvon 9 bis 18 Uhrund Samstag nach Absprache.Auepark 2621271 HanstedtTelefon: 04184 - 8972332E-Mail: info@dieaufwerter.de