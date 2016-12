280 Hanfpflanzen, technisches Gerät zum Betrieb einer Indoorplantage und knapp fünf Kilogramm Marihuana beschlagnahmten Ermittler der Polizei Seevetal und Neu Wulmstorf am Montagvormittag bei einer Hausdurchsuchung in Wulmstorf. Zehn Beamte und ein Rauschgiftspürhund waren an der Aktion beteiligt.Ein anonymer Hinweis hatte die Fahnder auf die Spur gebracht. Die Ermittlungen bestätigten die Existenz der illegalen Hanfplantage in dem Haus, sodass ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss erließ.Die Beamten nahmen bei dem Einsatz auch die beiden Betreiber der Plantage, einen 34-jährigen Mann aus Hamburg und eine 20-jährige Frau aus Drage, fest. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln.