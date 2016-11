Eine Bank zum Verweilen

"Endlich haben wir wieder eine Möglichkeit, ein bisschen zu verschnaufen", freut sich Seniorin Erika Wroblewski. In der Seevestraße in Maschen steht seit Kurzem wieder eine Sitzbank - gestiftet von den Freien Wählern Seevetal. Auf dem Weg zum Einkaufen in die Schulstraße können sich jetzt nicht nur ältere Mitbürger für ein paar Minuten setzen und ausruhen oder für einen Moment die Einkaufstasche ablegen. Zur offiziellen Übergabe der Bank machten Erika Wroblewski (Foto, sitzend v. li.), Dieter Witt vom Betriebshof der Gemeinde, Eleonore Hirsch und Elsa Stach unter den wachsamen Augen von Christa Haufeld und Hans-Ulrich Grässel, Ortsratsmitglied der Freien Wähler, schon einmal die Sitzprobe - und waren sehr zufrieden.