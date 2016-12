Weihnachtsbaum erleuchtet Meckelfelds "Neue Mitte"

Auch in diesem Jahr erleuchtet ein prächtiger Weihnachtsbaum die sogenannte "Neue Mitte" in Meckelfeld. Nachdem der Baum aufgestellt und von den Kindern der AWO-Kita "Große Wiesen" mit selbstgebasteltem und witterungsbeständigen Baumschmuck verschönert wurde, kam schließlich die Drehleiter der Feuerwehr Meckelfeld zum Einsatz. Unter den Augen staunender Passanten wurde die große Tanne von den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr mit einer Lichterkette bestückt. Zum Dank für ihren Einsatz lud Ortsbürgermeisterin Brigitte Somfleth den Feuerwehrnachwuchs im Anschluss zu leckerer Pizza ein. Übrigens - für alle die neugierig sind und sich fragen, welchen Inhalt die kleinen Päckchen am Baum haben: Dabei handelt es sich lediglich um Altpapier. Mitnehmen lohnt also nicht.