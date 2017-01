Freude über rote Flitzer: Sparkasse Harburg-Buxtehude übergibt Bobby-Cars

Trubel herrschte kürzlich in der Filiale Meckelfeld der Sparkasse Harburg-Buxtehude: Kinder der DRK-Kita Fleestedt und des ev.-luth. Kindergartens Kirchenmäuse aus Meckelfeld bekamen insgesamt zehn neue Bobby Cars überreicht. Im Zuge einer gemeinsamen Aktion der Sparkasse Harburg-Buxtehude mit ihrem Verbundpartner Deutsche Leasing wurde für jeden abgeschlossenen Leasing-Vertrag mit Firmenkunden eines der knallroten Gefährte an eine gemeinnützige Einrichtung gespendet. „Wir möchten mit dieser Aktion die frühkindliche Verkehrserziehung und die Schulung motorischer Fähigkeiten stärken“, so Cord Köster, Direktor Firmenkunden der Sparkasse Harburg Buxtehude. „Und natürlich sollen die Kinder eine Menge Spaß mit den Bobby Cars haben“, ergänzte Martin Fuchs, Spezialist Leasing der Sparkasse.„Wir freuen uns sehr über die Spende. Wir können Fahrgeräte immer gut gebrauchen, denn die werden in der Kita immer stark beansprucht und müssen oft erneuert werden“, freute sich Nicole Tuch-Tolksdorf von der DRK-Kita Fleestedt.Die Aktion, die vom August bis November lief, war erst einmal auf 40 neue Leasing-Verträge begrenzt. Durch diese Verträge können die Unternehmer schnell und unkompliziert betriebliche Investitionen wie Nutzfahrzeuge, neue Maschinen oder Gerätschaften tätigen.Infos zu Leasing oder weiteren Finanzierungsmodellen für Unternehmen bei den FirmenkundenCentern der Sparkasse Harburg-Buxtehude oder bei Vertriebsspezialist Martin Fuchs unter Tel. 040 - 766912513.