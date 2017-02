Albert Boehlke ist neuer Oberdeichgraf

Dr. Albert Boehlke ist der neue Oberdeichgraf. Der Drochterser löst Gunter Armonat ab, der das Ehrenamt seit zehn Jahren ausübte.Armonat wurde nach seiner Verabschiedung zum Ehrenoberdeichgrafen ernannt. Weiterhin wurden am Mittwoch in der Oederquarter Gastonomie „Zur Post“ durch den Deichausschuss Jens Oltmann als Deichgraf für die Abteilung Südkehdingen, Klaus-Heinrich Leidecker als Deichgraf für die Abteilung Nordkehdingen, Heino Schmidt als Deichgraf für die Abteilung Oste I und Horst Wartner für die Abteilung Oste II/III gewählt. Wartner wurde zudem noch das Amt des 1. Stellvertreter des Oberdeichgrafen übertragen. Der 2. Stellvertreter: Klaus-Heinrich Leidecker.Der Deichausschuss umfasst 36 Mitglieder, aufgeteilt in 21 Personen aus der Abteilung Südkehdingen, sechs aus der Abteilung Nordkehdingen, zwei aus der Abteilung Oste I und sieben aus der Abteilung Oste II/III. Die Vertreter werden von den beitragspflichtigen Mitgliedern der jeweiligen Abteilung gewählt.